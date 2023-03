Nuria Roca arranca su ya tradicional monólogo de La Roca destacando que es el Día de la Eficiencia Energética o la Abstinencia Digital, entre otras cosas. "Podéis dejar a un lado el móvil y disfrutar de La Roca", destaca la presentadora, que afirma que sus colaboradores son incapaces de hacerlo porque "están enganchados".

"Hoy, haciendo honor al día, es el día que más selfies nos hemos hecho antes de empezar el programa", afirma la presentadora en plató, donde Juan del Val, reconoce que ya no lo puede soportar más: "Este momento de antes de empezar a y 25 cuando dice Nuria de hacernos un selfie, nos coloca en 16 posiciones distintas y tira 100 fotos".

Además, los colaboradores se quejan de que Nuria Roca ni siquiera les manda las fotos luego. "Recordad que luego solo me miro yo, si tenéis al suerte de aparecer bien fenomenal, pero si no solo me miro yo".