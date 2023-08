El economista José María O'Kean explicaba en 'La Roca' que la inflación había destapado "algo que estaba subyacente". Este contaba que en anteriores crisis, se devaluaba la peseta para volver a tener los productos y el turismo baratos y "empezábamos a tirar", comentaba.

Sin embargo, cuando en 2009, ya con el euro, no lo pudimos devaluar, "nos devaluamos a nosotros mismos": "Nos hemos pegado 15 años con los honorarios más o menos igual, los precios no han subido y eso nos ha permitido resistir. Cuando han subido los precios todo ha saltado".

"La esencia de lo que nos pasa es que somos un país que generamos cosas baratas que no generamos mucho valor y eso lo tienes que vender barato y pagar salarios baratos", indicaba, de manera que cuando los precios empiecen a subir, "si solo subimos precios por costes pero no producimos cosas valiosas, la gente no lo va a comprar". Además, declaraba que, en determinados sectores estratégicos, como los transportes, la distribución de gasolina, las eléctricas o el gas, "hay una serie de empresas que controlan lo que pasa y no funciona la competencia".

"Somos un país endemoniado, no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Estamos siempre buscando lo que nos divide y así nos va", lamentaba, y advertía de lo que podría ocurrir si la situación de nos iba de las manos: "La única solución va a ser los tipos de interés al 3 o 4%, la economía parada y un paro del 20%. Tenemos que evitar llegar a esa situación".