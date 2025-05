Joaquim Bosch, sobre la gestación subrogada: "Hay sentencias del Supremo que dicen que se trata como mercancía a niños y mujeres"

Joaquim Bosch habló en La Roca sobre la decisión del Ministerio de Justicia de aprobar una instrucción que prohíbe el registro directo de los menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. A partir de ahora, quienes recurran a esta práctica prohibida en España, solo podrán formalizar la inscripción mediante vínculo biológico o adopción.

En este sentido, Bosch explicó que la instrucción "quiere que todo aquel que no haya inscrito el nacimiento, no pueda seguir el sistema de antes, y tenga que ir a nuevos procedimientos, porque en este caso entre líneas en la instrucción se ve que se busca un efecto disuasorio, porque nuestra legislación no permite la gestación subrogada".

"Hasta ahora, con aquellos nacimientos de EEUU o Canadá se tenía una lectura más permisiva desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia", subrayó Bosch, quien destacó que ahora, sin embargo, se ha cambiado de postura ya que "la ley no lo permite, y ha habido sentencias muy duras del Tribunal Supremo que dicen que la gestación subrogada vulnera los derechos fundamentales, y que trata como mercancías y objetos a los menores y a las mujeres".

Por su parte, Nuria Roca comentó que "la intención de la ley está muy clara", tras lo que apostilló que "hay una especie de limbo legal para los niños que están aquí y no están inscritos". "Yo no me atrevería a decir que hay un limbo jurídico, porque hay una alternativa, pero es una alternativa que ralentiza algún tipo de trámite y encarece el procedimiento", señaló entonces el magistrado.