Joaquim Bosch, sobre la acampada de Sol: "Mientras sea pacífica, tiene la máxima protección constitucional"

"La acampada está amparada por derechos fundamentales importantísimos en una democracia como el derecho de reunión y manifestación y la libertad de expresión", ha explicado Bosch en el programa presentado por Nuria Roca.

El magistrado Joaquim Bosch ha defendido en La Roca que la acampada de la Puerta del Sol está amparada por derechos fundamentales mientras se desarrolle de forma pacífica. La protesta, impulsada tras el desahucio de Maricarmen y vinculada a las reivindicaciones por el acceso a la vivienda, permanece instalada en el centro de Madrid mientras la Comunidad y el Ayuntamiento han solicitado al delegado del Gobierno su desalojo.

"La acampada está amparada por derechos fundamentales importantísimos en una democracia como el derecho de reunión y manifestación y la libertad de expresión", ha explicado Bosch en el programa presentado por Nuria Roca.

El magistrado ha matizado, no obstante, que estos derechos "no tienen carácter absoluto" y pueden ser ponderados con otros derechos. En este sentido, ha señalado que una protesta no puede provocar una alteración del orden público ni desarrollarse de forma violenta. "Mientras sea una acampada pacífica, como estamos viendo estos días, tienen la máxima protección constitucional", ha sostenido.

Bosch también ha apuntado que el ejercicio del derecho de manifestación puede generar "incomodidades" a otras personas, al comercio o al turismo, pero ha recordado que este tipo de consecuencias pueden producirse habitualmente durante el ejercicio de derechos fundamentales. "Se busca visibilizar una serie de problemas que son de indudable interés general", ha explicado el magistrado, que ha señalado que debe analizarse la intensidad de los perjuicios que pueda generar la protesta frente a la importancia del derecho que se está ejerciendo.

Preguntado por la petición de desalojo formulada por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid al delegado del Gobierno, Bosch ha diferenciado entre el rechazo político a las reivindicaciones y las posibles consecuencias jurídicas de la protesta: "El hecho de que al alcalde de Madrid o a la presidenta de la Comunidad no le gusten las reivindicaciones, como han dicho, eso no puede ser un motivo", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que la libertad de expresión implica precisamente poder formular reivindicaciones que resulten incómodas para otros sectores: "La libertad consiste en poder decir aquello que otros no querrían tener que escuchar".

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