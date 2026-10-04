Jesús Espinosa, tajante tras las palabras de Abascal agitando el fantasma del pucherazo electoral: "Esto es muy grave"

El líder de Vox, en cuanto salió del Congreso tras el 'no' a los decretos de vivienda, pidió unas elecciones "transparentes y sin trampas" apuntando a Sánchez: "Este tío está dispuesto a todo para permanecer en el poder".

Poco ha tardado Santiago Abascal en agitar el fantasma del pucherazo electoral. En volver a poner sobre la mesa unas posibles "trampas" en caso de visita a las urnas antes de que finalice 2026 después de lo sucedido con los decretos de vivienda. A la salida del pleno, el líder de Vox pidió elecciones... pero "transparentes y libres de trampas".

"Este tío que organiza todo esto no es normal. Está dispuesto a todo para permanecer en el poder", ha afirmado el líder del partido de ultraderecha.

Ante eso, Jesús Espinosa, en La Roca, ha calificado de "graves" las palabras de Abascal: "Lo estamos normalizando, pero esto es muy grave".

"Es una teoría de la conspiración que no es la primera vez que la escuchamos", ha expuesto, recordando también que desde el PP, con Feijóo a la cabeza, se ha hecho algo similar aprovechando cosas como la 'ley de nietos'.

Y es que el líder de Génova habló de un "interés evidente de conseguir nuevos votantes" por parte del PSOE: "Como con los actuales no salen las cuentas están a ver si fabricando más salen".

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