"Hay padres que son completamente imbéciles", comenta Juan del Val con sus compañeros de La Roca, a los que muestra este vídeo viral en el que un padre intenta tirarse por un tobogán, pero acaba liándola. "¿Qué le va a decir este padre a su hijo cuando llegue al jardín y vea la que ha formado?", se pregunta el colaborador, que califica la jugada de "horrorosa".

Y, es que, como puedes ver sobre estas líneas, el padre, que se piensa que entra por el tubo y que podrá tirarse con total normalidad, no solo se atasca, sino que, para colmo, acaba volcando la estructura completa.

"Eso es muy de amigo tonto del padre o de 'cuñao'", espeta Nacho García. Por su parte, Nuria Roca cree que se trata de un "tío que juega con sus sobrinos". "¿Estás dando a entender que no me documento cuando preparo un vídeo?", espeta Juan del Val en su defensa, que acaba recibiendo el siguiente 'ataque' de Sara Ramos: "¿Cómo puedes dar vídeos de toboganes así vestido? No tiene sentido". Puedes ver el golpetazo del padre sobre estas líneas.