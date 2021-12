Los vecinos de Gamonal, en Toledo, están en pie de guerra por la reapertura de un supuesto hotel situado al lado de un colegio y de una guardería. Denuncian que, bajo la licencia del establecimiento en realidad se oculta un prostíbulo encubierto.

Al grito de "no es un hotel, es un burdel", se han manifestado a las puertas del local para exigir su cierre. La Roca ha hablado con los vecinos, que además están recogiendo firmas para que se revoque su licencia.

Una de las vecinas muestra el cartel promocional del establecimiento, que no corresponde con el de un negocio de hostelería. "Luego lo han camuflado transformando la publicidad a otro cartel, con lo cual está visto que algo quieren esconder", afirma esta ciudadana, que destaca la preocupación que hay en el pueblo: "Estamos nerviosos, tenemos incertidumbre, tenemos miedo. Ya solamente el descontento social que ha provocado va a hacer que esto sea una zona conflictiva", afirma.

Les preocupa especialmente cómo puede afectar a los menores que van al colegio y la guardería a escasos metros de allí. "Les afecta porque los niños ven, ahora mismo son esponjas", sostiene una mujer, que relata que "en una ocasión hubo un tiroteo". "Los daños colaterales pueden ser mayores", advierte.

"No es ejemplo para nadie y menos que los niños vean esto", denuncia por su parte una joven. "Cuando era pequeña salían por las ventanas y teníamos que ver cosas súper desagradables", recuerda, afirmando que "esto no trae nada bueno, porque la prostitución no trae nada bueno".

"La solución es que las Administraciones públicas nos echen una mano, anulen lo que tienen, porque está dado de alta como hotel y hotel no es. Que verifiquen y que se den cuenta de que realmente esto es un burdel", reclama otra habitante del municipio. Puedes escuchar sus reivindicaciones en el vídeo que ilustra estas líneas; aunque La Roca ha hablado también con uno de los responsables del establecimiento en cuestión, este ha rechazado hacer declaraciones.