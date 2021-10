Cuando María pensó que por fin había encontrado el amor, en realidad dio con un hombre que quería aprovecharse de ella estafándola. "He sido víctima de un timo amoroso, me han tomado el pelo y me han arruinado la vida", confiesa a La Roca.

Se siente tan avergonzada que lo cuenta sin mostrar su cara. Conoció a su estafador en una página de citas, él le dijo que era belga, pero que se acababa de mudar a España. Pasaron todo el confinamiento hablando y después él le dijo que se iba a Bélgica a ver su madre.

A partir de aquel momento comienzan los problemas. "Empezó a pedirme dinero", relata ella. Con diversas artimañas, su estafador le pone entre la espada y la pared porque ella quiere ayudarle y en total consigue estafarle 70.000 euros.

En plena entrevista con Inés Paz, su estafador le llama por teléfono y, como recoge el vídeo, la conversación es sobrecogedora por la sangre fría de él.

María sigue haciéndole creer que está enamorada para intentar localizarle. Ha contratado a una empresa de ciberseguridad para averiguar su paradero.

Por otro lado, el conocido como 'estafador del amor', Albert Cavallé, ha hablado en La Roca y ha tenido un tenso encontronazo con Nuria Roca, tal y como recoge el vídeo que se incluye a continuación.