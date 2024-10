Daniela, la hija mayor de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, acaba de cumplir la mayoría de edad, y para celebrarlo, sus padres organizaron una gran puesta de largo acompañada de un generoso regalo de cumpleaños.

El exfutbolista del Betis le ha regalado a su hija un coche valorado en 60.000 euros. Tras ver las emocionantes imágenes del momento, donde la joven llora de la ilusión, los colaboradores de La Roca, no han podido evitar comentar el vídeo.

"No tiene ni carnet de conducir", han apuntado desde el plató del programa, Sin embargo, Berni Barrachina ha visto con buenos ojos el llamativo y caro regalo para la joven. "A mí no me da envida ella, pero si yo fuera el padre también le haría ese regalo a mi hija. Tengo envida de él", ha bromeado el colaborado.