Nebulossa y su canción 'Zorra' han quedado en el puesto número 22 de Eurovisión de un total de 25 países participantes. Un resultado por el que Nuria Roca pregunta al eurofan, Jaime Botín. "Ha sido un festival un poco peculiar, en el que ha habido mucha tensión con lo que se ha desarrollado en torno a Israel y que ha aumentado con la expulsión de Países Bajos a última hora. Esto nos ha dejado un sabor agridulce", comenta.

A esto se suma que "los abucheos han estado muy presentes y la gente ha sido muy crítica con la organización". "Respecto a España, lo esperado, yo he sido crítico con esta candidatura desde el principio, creo que a Nebulossa no se le puede reprochar absolutamente nada, lo han hecho genial", valora el experto, quien opina que "no era una candidatura a la altura, ni competitiva".