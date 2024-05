Nebulossa y su canción 'Zorra' han quedado en el puesto 22 del Festival de Eurovisión -de un total de 25 puestos- después de que Países Bajos fuera expulsado del concurso. Una participación que valoran los colaboradores de laSexta: "Independientemente del puesto que, no está bien, es un éxito de canción, es un himno", valora Nuria Roca.

"Pero, ¿por qué hay que quedar bien?", pregunta Juan del Val, quien no duda en decir que "el puesto es una mierda"; y defiende que decir "independientemente del puesto" no vale "porque se trata de un festival en el que todos buscan quedar primeros, y hemos quedado el 22". "La canción de Nebulossa no es una propuesta muy interesante, es una canción que puede ser pegadiza en los bares, pero como propuesta televisiva y de espectáculo, pues no", opina el colaborador, quien añade que "la artista tampoco es una gran cantante y tampoco baila". "No es una buena propuesta", se muestra tajante.

Por su parte, Berni Barrachina, fan de Eurovisión, defiende que la actuación de Chanel "fue la mejor propuesta que hemos llevado en los últimos años": "Y los datos lo avalan". Es por eso que, en su opinión, cree que "nos costará mucho volver a llevar una propuesta similar a Eurovisión". "Nebulossa lo hizo lo mejor posible", dice el colaborador, a lo que Juan del Val responde: "Tan bien no lo haría si quedó la 22".