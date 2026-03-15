Ahora

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la última hora de la jornada electoral, en directo

La Roca

Emilio Doménech: "Tenemos que quitarnos de la cabeza que Trump es una persona que piensa de manera tan compleja todas sus decisiones"

El periodista ha explicado que el presidente estadounidense es una persona "incapaz de ponerse en los zapatos de los demás" y que tiene "cero empatía".

Emilio Doménech: "Tenemos que quitarnos de la cabeza que Trump es una persona que piensa de manera tan compleja todas sus decisiones"

Emilio Doménech ha pedido en La Roca que se deje de creer que Donald Trump es una persona que toma decisiones meditadas y que tienen una justificación clara detrás de cada una de las acciones que está cometiendo en su segundo mandato.

"Hay un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos que es 'Donald Trump está jugando al ajedrez en cuatro dimensiones' y parece que detrás de todas las decisiones tiene que haber una serie de tejemanejes increíbles para el beneficio político y económico. Tenemos que quitarnos de la cabeza que Donald Trump es una persona que piensa de manera tan compleja todas sus decisiones", ha explicado.

De hecho, ha recordado una situación viral que se produjo cuando estaba reunido con las principales petroleras mundiales tras la detención de Nicolás Maduro: "Una persona que estaba reunido con líderes de las petroleras y el tío se levantó de la silla y se puso a mirar el Ball Room. Es incapaz de ponerse en los zapatos de los demás, tiene cero empatía".

Respecto al inicio del conflicto con Irán, Doménech ha apuntado que varios medios de comunicación reportaron que a Trump "le habían avisado de que el estrecho de Ormuz podría ser una consecuencia": "Lo que pasa que es pensaba que los ayatolás caerían más rápido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | La participación en las elecciones de Castilla y León a las 18:00 sube un punto respecto a 2022 y alcanza el 52,7%
  2. Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"
  3. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  4. Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)
  5. El círculo vicioso de la dermatología que ahoga a la sanidad pública: más pacientes, más privada y más profesionales compaginando
  6. El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"