Emilio Doménech: "Tenemos que quitarnos de la cabeza que Trump es una persona que piensa de manera tan compleja todas sus decisiones"

El periodista ha explicado que el presidente estadounidense es una persona "incapaz de ponerse en los zapatos de los demás" y que tiene "cero empatía".

Emilio Doménech ha pedido en La Roca que se deje de creer que Donald Trump es una persona que toma decisiones meditadas y que tienen una justificación clara detrás de cada una de las acciones que está cometiendo en su segundo mandato.

"Hay un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos que es 'Donald Trump está jugando al ajedrez en cuatro dimensiones' y parece que detrás de todas las decisiones tiene que haber una serie de tejemanejes increíbles para el beneficio político y económico.", ha explicado.

De hecho, ha recordado una situación viral que se produjo cuando estaba reunido con las principales petroleras mundiales tras la detención de Nicolás Maduro: "Una persona que estaba reunido con líderes de las petroleras y el tío se levantó de la silla y se puso a mirar el Ball Room. Es incapaz de ponerse en los zapatos de los demás, tiene cero empatía".

Respecto al inicio del conflicto con Irán, Doménech ha apuntado que varios medios de comunicación reportaron que a Trump "le habían avisado de que el estrecho de Ormuz podría ser una consecuencia": "Lo que pasa que es pensaba que los ayatolás caerían más rápido".

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