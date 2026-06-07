Edu Galán afirma que la visita del papa a España es una "estrategia política y de captación de fieles"

Edu Galán analiza en La Roca las repercusiones sociales de la visita de León XIV a Madrid y defiende que el viaje responde también a una estrategia de captación de fieles.

El historiador y experto en la figura del papa Mario Escobar analiza en La Roca las razones que han llevado a León XIV a incluir España en su agenda oficial, una visita que considera especialmente significativa después de casi 15 años sin que un pontífice viajara al país. Según el experto, la decisión responde a tres grandes objetivos: observar la evolución de la fe en una sociedad cada vez más secularizada, reforzar el vínculo con los jóvenes y poner el foco en el fenómeno migratorio.

Escobar sostiene que el papa considera que España funciona como un auténtico "laboratorio" para la Iglesia católica. "Los países occidentales están perdiendo feligreses constantemente, se ha secularizado mucho la sociedad y España tiene la característica de ser uno de los países con más católicos de Europa y, al mismo tiempo, estar muy secularizada", explica en el programa de laSexta.

Otro de los factores que habría influido en la visita es el interés de León XIV por acercarse a las nuevas generaciones. El historiador destaca que, tras décadas de alejamiento, una parte de la juventud española está recuperando el interés por la Iglesia. "Quiere comprometerse con esos jóvenes que además van un poco contracorriente en una sociedad en la que lo espiritual no está de moda", señala.

La inmigración constituye el tercer gran eje de la visita papal. De hecho, la parada prevista en Canarias busca visibilizar una de las principales preocupaciones de la Iglesia. Escobar recuerda que el papa mantiene la línea marcada por Francisco en este ámbito: "La Iglesia siempre ha apoyado a la inmigración. Cree que las fronteras son necesarias, pero que también hay un drama humano que no podemos obviar".

Más allá de su dimensión religiosa, la visita también ha abierto un debate sobre sus efectos económicos y sociales. Durante la tertulia, la periodista Marta García Aller cuestiona las cifras positivas asociadas al impacto económico del viaje y pide tener en cuenta los costes derivados de las restricciones y cortes en las zonas afectadas. "Hay mucha gente que va a ingresar gracias a la visita del Papa, pero también hay pequeños negocios que no podrán facturar durante estos días", advierte.

"A la hora de hacer las cuentas hay que valorar que colapsar Madrid en un perímetro tan amplio -como pasará en Barcelona a partir del martes- durante tantos días no es como si se celebra la Champions o se celebrara el Mundial y durante un día la ciudad está blindada. Es que son muchos días y hay mucho pequeño comerciante ahora mismo pasándolo mal", añade.

Por su parte, Edu Galán defiende que la visita debe interpretarse también desde una perspectiva estratégica. A su juicio, el viaje responde a una combinación de mensaje religioso y captación de fieles. El escritor discrepa además sobre la supuesta pérdida de espiritualidad entre los jóvenes, argumentando que esta se ha transformado hacia otras formas de creencias y prácticas alejadas de la religión tradicional, lo que él llama "espiritualidades de chácharas", como "el horóscopo o el new age".

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