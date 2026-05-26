Marta García Aller analiza las joyas de Zapatero en una caja fuerte: "Hay indicios que nos llevan a ser malpensados"

La periodista analiza las joyas que la UDEF encontró durante el registro del despacho del expresidente de la calle Ferraz de Madrid. En el vídeo, al completo su opinión.

Durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, la UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte, joyas de las que aún desconocemos su valor y de las cuales el entorno del expresidente ha explicado que se trata de joyas heredadas y de regalos de jeques árabes.

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, señala la importancia de conocer el valor de esas joyas porque no es lo mismo un valor que otro, sin embargo, la periodista Marta García Aller, de El Confidencial, asegura que "hay indicios que llevan inevitablemente a ser malpensados".

Como por ejemplo, según la periodista, "la reticencia a querer abrir esa caja fuerte en el momento del registro y que efectivamente aparezca milagrosamente la llave que no aparece justo cuando llega la brigada experta en reventar cerraduras".

También, añade García Aller que "resulta extraño que si es una cuestión personal y familiar, esté en la oficina de la calle Ferraz, por más que la casa en la que viva la familia Zapatero sea alquilada, como si no se pudiera tener una caja fuerte en una casa alquilada que es tan tuya como todas las demás".

Y si son regalos de mandatarios, señala que "deberían haber sido por lo menos declarados". De este modo, "si se puede explicar esto, que a lo mejor sí, no nos precipitemos, o a lo mejor no tienen tanto valor y no hacía falta darles importancia, será muy fácil para Zapatero y su defensa explicarlo", pero para la periodista, "hasta ahora no estamos recibiendo más que explicaciones confusas y poco concretas de su entorno".

En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo y con detalle esta intervención. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.