Un historiador explica los motivos de la visita del papa a España: "Es uno de los países con más católicos y a la vez está secularizado"

El plató de La Roca recibe al historiador y experto en la figura del papa Mario Escobar, quien analiza la visita de León XIV a España y explica los tres factores que han sido claves en esta decisión.

El historiador y experto en la figura del papa Mario Escobar desgrana en La Roca los factores que han puesto en la agenta de León XIV el viaje oficial a España y destaca que es algo "curioso", ya que hacía más de 15 años que ningún papa nos visitaba.

El historiador cree que el asunto tiene tres claves: "La primera es que él ve que España es un laboratorio. Los países occidentales está perdiendo feligreses constantemente, se ha secularizado mucho la sociedad y España tiene la característica de que es uno de los países con más católicos de Europa y al mismo tiempo está muy secularizado".

Otro factor que ha tenido en cuenta el papa, en su opinión, es que los jóvenes españoles, tras varias décadas "abandonando la Iglesia", están empezando poco a poco a volver. "Quiere comprometerse con esos jóvenes que además van un poco contracorriente en una sociedad en la que lo espiritual no está de moda", explica.

La tercera intención es "poner el ojo en la emigración". "Francisco ya lo hacía, hablaba de todas las personas que acaban muriendo en el mar por querer llegar a Europa. Y este hombre es heredero de la política de Francisco, pero también de la Iglesia. La Iglesia siempre ha apoyado a la inmigración. Cree que las fronteras son necesarias, pero que también hay un drama humano que no podemos obviar", analiza.

Marta García Aller y Edu Galán se centran en las repercusiones para la sociedad española de la visita del papa a España, sobre todo, a Madrid.