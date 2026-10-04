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"Lo pagamos todos"

"El dinero no sale de la tierra": Camarero habla del "endeudamiento" por las ayudas a los combustibles a causa de la guerra en Irán

En sus palabras, el periodista ha afirmado que las ayudas "nos afectan a todos aunque no tengamos coche y no conduzcamos" pero avisa: "Es un gasto que a futuro hay que afrontar".

José María Camarero, en La Roca

José María Camarero, periodista económico, ha estado en La Roca para hablar del coste de la guerra de Irán y de su impacto tanto en el precio como en las ayudas a los combustibles. "Esto es algo que pagamos todos", ha afirmado.

"Son medidas para paliar la situación de los combustibles y que nos afectan a todos aunque no tengamos coche y no conduzcamos", argumenta Camarero.

En sus palabras, afirma que es algo que o "estamos pagando ahora o vamos a pagar en los próximos años": "La UE nos ha dado permiso para hacer esto, aunque insisto que a futuro hay que afrontarlo".

"El dinero no sale de debajo de la tierra. Nos estamos endeudando más por algo que es necesario hacer ahora", ha expuesto.

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