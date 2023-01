La hija de Eduard Fernández, Greta Fernández, también se dedica al mundo de la interpretación como su padre. En La Roca, el actor habla acerca del talento, el trabajo y el camino que ha de recorrerse en la profesión si alguien quiere "persistir".

Para Fernández, es necesario tener "ganas por el oficio, por seguir y por investigar". "La carrera se hace con los 'noes', cuando puedes decirlos; no sabe nadie a qué has dicho que 'no'", añade el actor.

"El que sube muy rápido, puede bajar muy rápido; el que sube escalón a escalón... si bajas, bajas un escalón", afirma. El actor también habla en el vídeo acerca del peligro que puede suponer tener talento, ya que puede haber actores que, "sin hacer nada, lo hacen bien".