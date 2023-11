Echando la vista atrás, Nacho García recuerda que durante lo peor de la pandemia la gente se quitó la careta. "Las buenas personas que yo conocía eran buenas personas, pero me di cuenta de que gran parte de mis amigos eran una buena panda de desgraciados y no disimularon nada".

En este sentido, se sincera totalmente y asegura que "de todo lo que pasó en la pandemia, lo menos malo fue tener COVID" y explica sus palabras.

"Me arruiné, me quedé sin trabajo y cuando no tienes trabajo, no ingresas, te quedas sin nada. Tuve que pedir dinero a mi madre y gran parte de mis amigos no se anduvieron con tonterías", detalla.

A pesar de que no tenía ninguna sospecha sobre ellos, Nacho García sostiene que saber quiénes eran realmente sus amigos ha sido algo positivo: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida".