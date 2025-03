El cómico 'corte' de Victoria Federica a una reportera cuando resalta su "brillo en los ojos" con su nuevo novio: "No me los ves porque llevo gafas"

La revista Semana confirma la relación de Victoria Federica y muestra las primeras imágenes junto a su nuevo novio, el empresario Borja Moreno, con quien llevaría dos meses de amor, tal y como informa la periodista Pilar Vidal en La Roca.

Y, como le está yendo tan fenomenal en todo, también en El Desafío, la prensa ha querido preguntarle por su nueva ilusión justo el día que salió la portada de la revista que confirmaba su nueva ilusión.

"Esta mañana hemos visto unas imágenes tuyas con Borja que confirman tu nueva ilusión. ¿Qué tiene Borja que te vemos un brillo especial en los ojos?", le pregunta la reportera a Victoria Federica que, en ese momento, llevaba gafas de sol. Es justo este atuendo el que motiva la respuesta de la hija de la Infanta Cristina y Jaime de Marichalar.

"No me veis los ojos porque llevo gafas", no duda en decirle sin esbozar una ligera sonrisa. Puedes ver el momentazo y cómo sale la reportera de esta incómoda situación en el vídeo principal de la noticia.