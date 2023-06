Gabriel Rodríguez habló en La Roca de su operación para cambiarse el color de sus ojos de marrones a azules. El joven aseguró que "los riesgos son como en cualquier otra operación". "Simplemente ahora está en el ojo del huracán por el tema de Sanidad, pero si fuera algo ilegal, no se haría en una clínica que está en el centro de Madrid", señaló, al tiempo que contó que antes de operarse se informó "muy bien".

"Me han hecho 1.000 pruebas y está todo perfecto. No me han tocado el ojo, sino solo la parte superficial del iris", indicó Rodríguez, al tiempo que advirtió de que "la gente también se puede quedar ciega usando lentillas".

Sin embargo, el cirujano plástico Luis Vecilla, que se encontraba en plató, no recomienda este tipo de operación. "Ningún oftalmólogo que yo conozca la recomienda, porque las complicaciones pueden ser graves. Puede producirse un glaucoma o incluso puedes quedarte ciego", advirtió.