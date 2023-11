Carmen Lomana visita la Roca y se sincera sobre su polémica con Pilar Vidal, que le acusó de llamarla gorda en Espejo Público: "En mi vida se lo he dicho. Nunca jamás lo diría porque no viene a cuento", espeta. De hecho, explica que le "importa tres cominos como esté" y asegura que "ha sido una mentira sustentada y repetida" que llegó a un punto en el que decidió hacer un vídeo defendiéndose.

Además, en este vídeo, asegura que lo suyo no tiene reconciliación posible: "Nunca le he gustado desde que la conocí en un festival en República Dominicana. Ni yo, ni toda mi cuchipandi. Nos aborrecía", explica. Y, es que, según pudo saber "de todas habló mal o no habló".

Carmen Lomana también explica a Nuria Roca que le da igual tenerla delante: "Tú me la puedes poner aquí y no va a pasar nada. El otro día dijo Susanna que por qué no hacíamos las paces y yo me levanté como una pánfila a darle un abrazo y ella me rechazó con el látigo de la indiferencia".