Carla Barber la lía en un podcast: "Si alguien se da de baja, no sabes por qué; tengo a una que lleva cinco meses y sube stories haciéndose las uñas"

La influencer y doctora de estética afirmó que puede "despedir a la mitad" de su plantilla "teniendo el mismo beneficio y, por tanto, un margen mucho mejor".

Nueva polémica de Carla Barber, la influencer, doctora de estética y empresaria la lió en un podcast en el que criticó que no se sepan los motivos por los que un trabajador se coge la baja laboral, y afirmó que podría despedir a la mitad de su plantilla "teniendo el mismo beneficio".

"El otro día dije que doy trabajo a personas y hubo gente que se tomó mal el comentario y dijo que esas personas me hacen ganar dinero. Me puse a mirar los números y yo puedo despedir a la mitad de mi plantilla teniendo el mismo beneficio y, por tanto, un margen mucho mejor", expresó.

Además, la empresaria criticó que "ahora, si alguien se da de baja, ni siquiera sabes por qué se da de baja". "Tengo a una de baja hace cinco meses. Ahí estaba en Instagram subiendo stories en la playa, haciéndose las uñas, mientras yo y el resto de sus compañeros nos partimos el culo a trabajar", contó.

Tras escuchar las declaraciones de Barber, Berni Barrachina ha expresado que "es un jardín" al que no sabe "cómo meterle mano", mientras que Nuria Roca ha declarado que ella habla "desde su posición de empresaria, pero también hay que colocarse en la de los trabajadores; se llama empatía". "Desde su posición de malísima empresaria, porque si te sobra media plantilla, no sé para qué los tienes contratados, porque no creo que seas una hermana de la caridad. O no te sobra media plantilla y te lo estás inventando o no sé lo que estás contando", ha manifestado entonces Sara Ramos.

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