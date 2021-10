Cayetano Martínez de Irujo se ha mostrado muy crítico en La Roca con la okupación m afirmando que "es intolerable que ocurra en un país civilizado y avanzando como España". "Esto es de las cavernas, que cojas la casa, que no pagues, que destroces familias...", ha manifestado, tras lo que se ha preguntado: "¿Aquí hay agujeros legales? ¿Qué es lo que pasa?".

En este sentido, el jinete ha destacado que "en la Constitución hay una cosa que se llama la propiedad privada" y que "hay unas leyes de convivencia y unos derechos mínimos que se deben respetar", porque, ha dicho, "si no, caemos en la anarquía y a ver quién tiene la culpa o quién tiene más razón y eso no es así".

"No se puede tolerar que arruine la vida de una familia, el progreso de un chico que está estudiando. No se puede tolerar en una sociedad civilizada y avanzada como esta", ha subrayado, a lo que ha añadido: "El derecho a la vivienda no quiere decir quitársela a otro".