La periodista Nativel Preciado ha reflexionado hoy en el programa La Roca sobre las "ventajas" del voto obligatorio

"La derecha ha pedido la movilización porque hay una derecha que dice: cuanto más nos voten a nosotros, menos gobiernos de coalición haremos. Lo que yo me replanteo a estas alturas es que serían buenas las ventajas del voto obligatorio", ha expresado.

"Primero, no habría esta caza absurda del voto abstencionista, porque parece que sólo hablan a los que pueden ser sus electores y se olvidan de los intereses de los demás", ha opinado Preciado. La periodista ha ahondado en esta idea, agregando que "ya no se podría hablar en nombre de la mayoría silenciosa puesto que todo el mundo vota, aunque puedes votar, por supuesto en blanco, todo lo que quieras. Pero votar. A mí me parece que tiene muchas ventajas".