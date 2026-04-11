Andrea Lamas, historiadora española en Francia: "Aquí no se habla de monarquía, para ellos es un concepto de hace 300 años"

Lamas ha señalado en La Roca que "los grandes periódicos" franceses "no han hablado del acto de Juan Carlos I".

Andrea Lamas, historiadora española en Francia, ha hablado sobre el acto de Juan Carlos I en el país y ha afirmado que allí "no se habla de monarquía", sino que "para ellos es un concepto de hace 300 años". "Cuando el otro día dije que Felipe estaba viendo a Rosalía, mis compañeros franceses no entienden muy bien la figura y la importancia que tiene", ha contado.

Además, Lamas ha señalado que "en general, los grandes periódicos, como 'Le Monde', no han hablado nada sobre este acto". "No es algo que haya acaparado los titulares como lo ha hecho en España", ha subrayado la historiadora española.

En este sentido, la joven ha reconocido que en Francia "hay una parte de monárquicos que anhelan esa monarquía borbónica desde 300 años, pero hay gente que no ha vivido nunca de monarquía", por lo que "la parte tradicional de Francia en el día a día no está tan presente".

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