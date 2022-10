Nuria Roca conecta en directo desde el plató de La Roca con Andrea Vila, una joven que cuenta cómo está viviendo el huracán Ian desde Florida. "Tenemos tiburones y cocodrilos" por las calles, destaca Andrea Vila que afirma que "la gente está desesperada": "Incluso, en los propios hospitales están evacuando a la gente porque no hay agua".

Y es que al principio, según cuenta Andrea, el huracán no iba a esa zona por lo que no se cerraron los hoteles ni nadie se preparó: "La tormenta llegó el miércoles a las 14 horas y no nos avisaron hasta el martes con un mensaje al móvil para evacuar de inmediato". Además, el mensaje iba al norte de Florida, no a su zona. Andrea cuenta que en uno de los hoteles del que lleva la gerencia un hombre, incluso, se ha suicidado: "Se mató cuando le tuvimos que pedir que evacuara".

En la actualidad, el huracán Ian se ha convertido en tormenta, por lo que ahora lo que toca es recomponerse. "Hay 1.200.000 personas en nuestra zona todavía desaparecidas", explica Andrea, que cuenta cómo entre los vecinos se están coordinando. "Hay un grupo de Facebook y los mismos vecinos intentamos ir a las diferentes direcciones" donde puede haber gente, explica la mujer, que cuenta cómo un vecino fue a una casa a comprobar cómo estaba una mujer y descubrió que estaba en silla de ruedas: "No se ahogó de milagro, el agua le llegaba al cuello". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo de arriba.