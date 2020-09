Lucy es ecuatoriana de origen y militar del Ejército español desde hace 15 años. A sus 36 años está acostumbrada a lograr todas sus metas y cuenta con una condición física envidiable. Además, es plenamente consciente de ello: "He adquirido una fuerza física y psicológica [en el trabajo] que creo que me va a ayudar a estar a la altura", expresa.

De hecho, esta aventurera es especialmente autoexigente: "Mi mayor miedo es no estar a la altura", cuenta a laSexta. Ahora bien, por lo demás, la palabra miedo no parece formar parte de su vocabulario. Entre sus experiencias más extremas recuerda los 100km que hizo en apenas 13 horas y, en la parte mental, está especialmente orgullosa del gran esfuerzo que hizo para adaptarse en su cambio de país.

"A nivel emocional quizás soy un poquito débil", confiesa la militar. Esta es precisamente una de las cosas que busca mejorar en La Isla: "También quiero darle valor a cosas que ahora no les doy el significado que deberían de tener, y eso a la vuelta seguro que cambiará", sentencia.

Lucy cree que su mayor aporte al equipo de La Isla, además de sus conocimientos militares, es su capacidad para "trabajar con personas y el compañerismo", algo que cree que podría fomentar entre las demás aventureras.

"No tengo límite", concluye mientras echa la vista atrás en su vida: "He vivido muchísimas cosas, y las he ido superando. Luego he ido alcanzando todos mis objetivos, por ello… No sé cuál es mi límite o dónde están mis límites".