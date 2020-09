Ana Isabel es una mujer todoterreno. Capaz de actuar en cualquier situación límite, esta médica, especializada en cirugía oftalmológica, podría sacar de más de un apuro a las demás aventureras. Aunque, precisamente, su personalidad empática y tenaz podría ser un arma de doble filo de cara a su experiencia en La Isla: "Tengo miedo de que le pase algo a una compañera y no pueda socorrerla", espeta temerosa.

No obstante, Ana Isabel no solo tiene conocimientos médicos: sabe cazar, pescar y tiene un gran espíritu de sacrificio y lucha. No le gusta liderar, aunque sabe muy bien lo que significa tener que tomar decisiones de vida o muerte: "He vivido unas cuantas experiencias extremas", dice entre risas.

La aventurera recuerda una partida en equipo en 2015, que tuvo lugar en las islas Azores. "Era época de huracanes, e hizo falta trabajo en equipo, hubo competiciones… fue un desafío", describe. Las previsiones de tiempo en La Isla difícilmente se asemejan a las de las Azores en sus peores días, pero Ana Isabel está segura de algo: se viene otro huracán; un tormento de emociones, un "challenge", como ella dice, que pondrá a prueba no solo sus conocimientos como médica de atención primaria, sino su habilidad para no perder los nervios con mujeres desconocidas en un ambiente poco amable.

"Mi mayor miedo es que no sepamos entendernos en la isla", sentencia la aventurera, nacida en Badajoz. Ahora bien, Ana Isabel va a por todas, quiere "crecer y aprender", siempre con una nota de “buen humor” y unas dosis de optimismo apabullantes. Ana Isabel va con todo su ser. ¿El límite? "Lo contestaré cuando vuelva", zanja, de nuevo, con una sonrisa en la cara.