Alberto Chicote se sienta a comer con Mamen Mendizábal en su descanso de la ruta que hacen por Picos de Europa. Con un plato de fabes en la mesa, ambos reflexionan sobre el amor.

"Cada vez conozco a más gente que se ha divorciado", cuenta Chicote.

Mamen Mendizábal explica que vivimos en un inmediato y que si hay algo "que no te complace, lo dejas". Así, se confiesa con el chef: "Yo me casé una vez, mi pareja actual no es el hombre con el que me casé, y cuando me casé pensé que era para toda la vida. Luego me di cuenta de que eso es un engaño".

La periodista enumera todo lo que hace falta para que una relación funcione: "Tolerancia, paciencia, cariño, perdón...", explicando así que no es todo de color de rosa porque "la vida tiene cosas muy bonitas y luego momentos muy difíciles".