Pau Donés recalca la importancia de poder llorar sin sentir vergüenza por ello en Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo. "Me parece un síntoma de debilidad tremendo el no llorar", reconoce.

El cantante, que falleció en 2020, explica a Jordi Évole que para él llorar es "una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza por mostrarte como eres, mostrar tu humildad". Por este motivo, reivindica la importancia de poder hacerlo.

Además, en este especial grabado días antes de su muerte y emitido un año después, Pau Donés explica cómo se sentía. "Tengo ganas de reír, de llorar y, sobre todo, de vivir", desvelaba en ese momento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Eso que tú me das de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.