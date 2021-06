Jordi Évole realiza una emotiva entrevista a su amigo Pau Donés, con el que charla sobre la vida y el cáncer que padece. ¿Qué le diría Pau Donés a alguien que, recientemente, le han diagnosticado un cáncer como el suyo? "Como he empezado la entrevista. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas", declara Pau Donés, que manda un contundente mensaje: "No te preocupes, no tengas miedo".

Después de este emotivo momento, Jordi Évole provoca la risa de Pau Donés al realizarle una divertida pregunta que el artista no se espera. "Vamos a entrar en materia, dime la verdad, ¿Bonito y Depende son la misma canción?", pregunta el periodista a Donés, que recuerda una anécdota con su amigo cuando bromearon sobre los nombres de las canciones del artista y los programas de Évole. Puedes ver el divertido momento entre amigos en el vídeo, donde Pau Donés, además, explica el significado de dos de sus canciones más conocidas.