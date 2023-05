El cantante desvela en Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, qué es lo que le diría a todas aquellas personas a las que le han detectado cáncer recientemente. "No te preocupes, no tengas miedo".

Pau Donés reconoce que el mensaje más importante que puede enviarles es que "disfruten de la vida" y que más que preocuparse se dediquen a ocuparse. "Disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es".

Una entrevista en la que Jordi Évole y él dejaron constancia de la gran amistad que les unía, y es que el presentador reconoce que, de no ser por la escena que protagonizó junto al cantante en el programa de Buenafuente, no sabe si habría llegado a donde está hoy en día.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.