Pau Donés vivió sus últimos días en la casa que tenía en el Val d'Aran, en Lleida, rodeado de su familia. En su entrevista con Jordi Évole confesó "estar feliz" por estar en aquel lugar, aunque había alguna preguntaba que a veces irrumpía en su mente y le hacía entristecer.

"Es una felicidad cabrona porque a veces pienso 'si en vez de irme el mes que viene, me fuera el año que viene...' ¿Por qué no me puedo quedar un poco más a disfrutar de todo esto? Eso me pone muy triste", señaló en su charla con el presentador de laSexta.

A pesar de esa tristeza, siempre quiso quedarse con los momentos buenos y con la vida. "Prefiero quedarme con que ahora estoy aquí y ya volveremos", aseguró. Una reflexión muy emotiva que puedes revivir en el vídeo superior cuando se cumple un año de su fallecimiento.