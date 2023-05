Este domingo 30 de abril laSexta ha vuelto a emitir Eso que tú me das, el documental de 2021 en el que Pau Donés charló con Jordi Évole antes de fallecer de cáncer. "¿Quieres que te entierren?", preguntó el periodista al cantante de Jarabe de Palo, que afirmó tajante: "No. Yo no soy creyente, no soy católico".

"El día que me muera, que me incineren, esto sí, para tenerme guardadito en polvo, en unas cenizas. Que me tiren un poquito aquí y un poquito en mi pueblo", explicó Pau Donés en el Val d'Aran, que afirmó que no se imaginaba el final "de ninguna manera en especial". "Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, pero bueno, los conoceré igual, pero de lejos", señaló Pau Donés, que explicó que siempre ha intentado no hacer nada de lo que no pudiera pedir perdón "porque eso querrá decir que es algo que es chungo".

Por otro lado, y como puedes ver en el vídeo debajo de estas líneas, Pau Donés quiso dar un importante consejo a todas las personas a las que, como a él, le habían detectado cáncer. "Ocúpate, disfruta, diviértete", insistió en Eso que tú me das.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de Eso que tú me das, de 2021, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.