"Por favor, no me empujes", esta es la petición del periodista de Equipo de Investigación a Carlos García Roldán, conocido como Charly. El empresario catalán no solo no responde a las preguntas de Equipo de Investigación sino que actúa violentamente para huir de las cámaras, como recoge un programa que se ha vuelto a emitir este viernes.

"¿Qué ha pasado con los 24 millones de euros que desfalcaron de su entramado empresarial?", le pregunta el periodista. El empresario se mete directamente en un coche y desde dentro les saca el dedo al periodista y cámaras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.