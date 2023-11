Jessica, víctima de estafa, cuenta a Equipo de Investigación que comenzó invirtiendo 250 euros en una plataforma de falsas inversiones y que llegó a invertir hasta 41.500 euros por recomendación de un supuesto asesor. "Él me decía que venía Navidad y tenía que invertir en Amazon, que en la Semana Grande tenía que invertir en Iberia porque la gente se iba se viaje...", recuerda la mujer.

En un momento dado, Jessica llegó a pensar que había conseguido 363.000 euros con las supuestas inversiones. "Hice varios intentos de sacar dinero y siempre me ponían excusas y, de repente, desaparecieron por arte de magia", recuerda la víctima de estafa, a lo que añade: "Ves que no solo no tenemos esos 363.000 euros, sino que tampoco tienen los 41.500 que has invertido; te quieres morir".