Vicente Vizcaya, ante la libertad de los acusados de matar a su hermano: "Están en la calle. ¿Dónde está la justicia?"

Los acusados de asesinar a Vicente Vizcaya y Manuel Bellido, debido a dilación de la instrucción, cumplieron el máximo de prisión preventiva y fueron liberados, lo que provocó un gran enfado entre los familiares.

Cuatro años y medio después del doble crimen, los dos acusados por el asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido se sentaron en el banquillo. La familia de Manuel solo quería justicia por lo que le había ocurrido. "Ese día fue tremendo", afirma Vicente Vizcaya, hermano de Samuel.

Pero antes de que este empezara, descubrieron que los dos acusados llegaban al juicio en libertad. Guillem Ventura, abogado de la familia de Samuel, que fue un juicio "con bastante tensión". La instrucción se dilató lo que provocó que los dos acusados cumplieran el máximo de prisión preventiva, obligando al juzgado a dejarlos en libertad.

El abogado añade que durante todo el juicio, y a posteriori, han estado en libertad. Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, expone que la policía los recogía en su casa y, cuando acababan de declarar, los volvían a llevar a su casa.

"Estamos hablando de dos asesinatos en primer grado", señala, "en cuatro años están en la calle comiéndose las gambas y las uvas en su casa". "¿Dónde está la justicia?", se pregunta.

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