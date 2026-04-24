Ahora

Indignación

Vicente Vizcaya, ante la libertad de los acusados de matar a su hermano: "Están en la calle. ¿Dónde está la justicia?"

Los acusados de asesinar a Vicente Vizcaya y Manuel Bellido, debido a dilación de la instrucción, cumplieron el máximo de prisión preventiva y fueron liberados, lo que provocó un gran enfado entre los familiares.

Los acusados de asesinar a Vicente Vizcaya y Manuel Bellido, debido a dilación de la instrucción, cumplieron el máximo de prisión preventiva y fueron liberados, lo que provocó un gran enfado entre los familiares.

Cuatro años y medio después del doble crimen, los dos acusados por el asesinato de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido se sentaron en el banquillo. La familia de Manuel solo quería justicia por lo que le había ocurrido. "Ese día fue tremendo", afirma Vicente Vizcaya, hermano de Samuel.

Pero antes de que este empezara, descubrieron que los dos acusados llegaban al juicio en libertad. Guillem Ventura, abogado de la familia de Samuel, que fue un juicio "con bastante tensión". La instrucción se dilató lo que provocó que los dos acusados cumplieran el máximo de prisión preventiva, obligando al juzgado a dejarlos en libertad.

El abogado añade que durante todo el juicio, y a posteriori, han estado en libertad. Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, expone que la policía los recogía en su casa y, cuando acababan de declarar, los volvían a llevar a su casa.

"Estamos hablando de dos asesinatos en primer grado", señala, "en cuatro años están en la calle comiéndose las gambas y las uvas en su casa". "¿Dónde está la justicia?", se pregunta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU e Irán empiezan a descongelar las negociaciones: Trump envía a su delegación mientras Teherán insiste en que no hay encuentros programados
  2. Sin queroseno y bajo la sombra de "unas consecuencias catastróficas": la guerra amenaza los vuelos y acelera el cambio energético
  3. Vox se pierde en la españolidad de la que tanto alardea mientras Abascal evita responder y carga hasta contra la Iglesia
  4. Desahucios con niños: una emergencia conocida que sigue sin respuesta pública
  5. "Su expresión refleja más amor que voluntad de humillarla": así archivó el juez del exDAO el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja
  6. Chernóbil sigue siendo un peligro radiactivo 40 años después por culpa de Putin: qué es 'El Arca' y por qué no se arregla