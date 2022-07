El rey de lo barato, un comerciante hindú de nombre Varma, ve negocio en la venta ilegal de un medicamento que mueve en todo el mundo casi 5.000 millones de euros al año, como refleja Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La falsa viagra no está dada de alta en España. "No sabemos qué es lo que nos están vendiendo, no podemos asegurar qué efectos puede tener", explica un farmacéutico.

El medicamento original viene en su envase, sellado como garantía de que nadie lo ha manipulado y dentro incluye con su prospecto. Cuesta 60 euros el envase de cuatro pastillas, a 15 euros cada una. No obstante, en el mercado ilegal, cada pastilla se puede adquirir por cinco.

La India es el país con más fábricas de genéricos del mundo, allí diferentes laboratorios producen pastillas como la Viagra, contra la impotencia, por menos de un euro. Varma recurre a sus contactos en el país para conseguir material. Después, lo introduce en España sin pasar por Sanidad y lo distribuye por Europa a precios sin competencia.

El rey de lo barato importa sus pastillas 'low cost' contra la impotencia sin autorización a través de un aeropuerto. Solo por Barajas pasan cada año 350.000 toneladas de mercancías. Varma pasa sus pastillas camufladas entre grandes paquetes y las guarda en los almacenes junto a las instalaciones.

"Varma dejaba enfriar sus contenedores y allí esperaba a que se arreglasen los papeles para dar curso con apariencia de legalidad", indica la Inspectora de la Unidad de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional.

Además, Equipo de Investigación desvela el secreto del paraíso del 'low cost' para vender al margen de la ley. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.