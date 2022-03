Tras la intoxicación de 13 personas en Coria, Cáceres, por el consumo de droga adulterada, la Guardia Civil no tarda en encontrar al vendedor por el pueblo. Los audios le delataron, y fue detenido en 24 horas en su propia casa. Ahora, tras salir en libertad bajo fianza, después de pasar en prisión preventiva seis meses, accede a que le entrevistemos, en presencia de su abogada.

El hombre cuenta que, en realidad, es mecánico, pero que estuvo "cuatro o cinco meses vendiendo droga por un problema económico" tras un negocio que le generó "muchas deudas". Además, recuerda cómo se enteró de la intoxicación: "Se distribuyó el viernes por la noche y me enteré el sábado por la mañana, cuando uno de ellos me llamó diciendo que estaban muy mal, que habían ido al hospital y que había un fallecido. Ahí es cuando yo me asusto y voy a hablar con esa persona y pedirle perdón", relata. En ese momento, el vendedor, según expresa, sintió "impotencia y rabia" porque defiende que fue "otro distribuidor" el que le vendió a él la droga. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, la entrevista completa al vendedor.