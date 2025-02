El tenso momento en el que las víctimas de 'Anita, la fantástica' se encararon a la estafadora: "No hay dinero en la cuenta, no somos gilipollas"

La estafadora no titubeó en dar explicaciones a los 36 jugadores de golf que descubrieron, ya en el aeropuerto, que no podrían viajar Kuala Lumpur por, supuestamente, problemas con la compañía. Sin embargo, nunca llegó a enseñar los billetes.

Un empresario del sector del golf se convirtió en el nuevo objetivo de Ana María, más conocida como 'Anita, la fantástica'. Todo surgió cuando se puso en contacto con ella para realizar un viaje a Kuala Lumpur.

En total, eran 36 los golfistas que iban a trasladarse hasta allí. Sin embargo, al llegar al aeropuerto ella les comunicó que había habido un problema y no podrían viajar. Un hecho que provocó que se viviese un tenso momento ante la incredulidad de los afectados.

"Hemos tenido problemas. Qatar ha tenido problemas no de overbooking porque no se puede decir que haya hecho un overbooking, pero es un overbooking. Sabéis que está el mundial de fútbol y también hay una expedición gubernamental de 75 personas que nos están dando por culo", aseguraba ella sin titubear en sus explicaciones.

Sin embargo, los golfistas no se creyeron ninguna de sus palabras. "No hay dinero en la cuenta. Ana, no somos gilipollas", comenzaron a increparle a la vez que grababan los argumentos que ella estaba dando sin enseñar en ningún momento los billetes que se supone que había comprado.

"Nos da unas explicaciones que no se cree ni ella. Esto refleja que es una persona muy acostumbrada a lidiar con estos problemas", explica el empresario a Equipo de Investigación.

De hecho, Ana María llegó a hablar con los policías que había en el aeropuerto mostrando unos localizadores que ni existían. La propuesta que le hizo a los 36 golfistas fue que cada uno pagase su vuelo de su bolsillo y, en cuanto llegase la transferencia, ella devolvería ese dinero.

De las 36 personas, 20 decidieron continuar con el viaje. Finalmente, el empresario perdió 80.000 euros.

* Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.