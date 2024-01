Sanlúcar de Barrameda es el punto más caliente de droga de la provincia de Cádiz, tal y como descubrió Equipo de Investigación en este programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes. El hachís da mucho dinero en este municipio donde uno de cada dos vecinos no trabaja, por lo que los narcos no tienen problemas para encontrar personal que trabajen para ellos.

Equipo de Investigación preguntó a un hombre cómo se había ganado la vida. "Trabajando mucho en el campo, emigrando fuera, pero no me ha dado para vivir y me he tenido que meter en otras cosas para darles de comer a mis hijos", explicó; y no dudó en reconocer que también había traficado con hachís.

"Me parece de puta madre que se siga traficando. Soy amigo de todos ellos. Me encantaría trabajar con alguna organización preparada", afirmó ante las cámaras de Equipo de Investigación. Y, es que, podría llegar a cobrar hasta 3.000€ cada vez que descargue fardos de hachís en la playa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.