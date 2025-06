Las situaciones más surrealistas que ha vivido un inspector de Trabajo en hostelería: "Me los he encontrado hasta en un armario"

Equipo de Investigación entrevista a un inspector de Trabajo, que desvela los entresijos de su labor para combatir el fraude laboral en el sector de la hostelería. Durante la conversación, relata situaciones insólitas a las que se ha enfrentado en plena inspección: "He llegado a encontrar hasta dos personas escondidas dentro de un armario para evitar ser identificadas", cuenta.

Según explica, detrás de esas maniobras se esconden trabajadores en situación de absoluta indefensión. "Son personas que, en la mayoría de los casos, están desprotegidas porque carecen de derechos laborales básicos. No tienen contrato, no cotizan y, si enferman o se quedan sin trabajo, no tienen ninguna cobertura", precisa.

El inspector también detalla las enormes dificultades a las que se enfrentan para hacer cumplir la ley en este sector, marcado por una elevada temporalidad y economía sumergida. Además, alerta de las consecuencias económicas de estas prácticas fraudulentas: millones de euros que se pierden cada año en cotizaciones y que acaban mermando los recursos públicos destinados a pensiones, sanidad o prestaciones por desempleo.

En el vídeo, el inspector analiza además cómo algunos empresarios recurren a falsos contratos a tiempo parcial, pagos en negro y otras estrategias para reducir costes a costa de los derechos de sus empleados.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.