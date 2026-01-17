Seis millones de euros en 'B' y beneficios ocultos: el contrato de Julio Iglesias para promocionar la Comunidad Valenciana

Equipo de Investigación analizaba en 2021 la vida y la economía del cantante a raíz de su aparición en los papeles de Pandora. "Fue un autoservicio de dinero público'", dice un experto sobre un contrato firmado en los años 90.

La vida de Julio Iglesias ha estado marcada por noticias del corazón y algún que otro escándalo, aunque ninguno al nivel de las recientes acusaciones de agresión sexual por parte de algunas de sus trabajadoras. En un especial de Equipo de Investigación de 2021, el programa analizaba en profundidad la vida y economía del histórico cantante a raíz de su aparición en los Papeles de Pandora.

En los años 90, Julio Iglesias firmó un contrato de más de dos millones de euros para la promoción turística de la Comunitat Valenciana. Quico Arabí, periodista y autor de 'Ciudadano Zaplana', explicaba en 2021 que ese era el contrato oficial, sin embargo, había beneficios ocultos.

"Exactamente el mismo día que se firma el contrato oficial, justo después se firma un contrato 'B' donde se aumenta a seis millones de euros y está libre de impuestos. Aquello fue un 'self service' de dinero público", aseveraba el experto, que indicaba que el contrato se firma a través del Instituto Valenciano de la Exportación.

"Julio Iglesias facturó como persona física el contrato oficial y el 'B' lo cobró gracias a toda la facturación que se generó en concepto de gastos de organización que en su mayor parte eran facturas hinchadas o falsas desde el primer dólar", explicaba Arabí, que puso algunos ejemplos.

