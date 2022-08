Tras participar en el jurado del Benidorm Fest que eligió a Chanel como representante de España en Eurovisión, la coreógrafa Miryam Benedited recibe multitud de amenazas de muerte, como cuenta en una entrevista a Equipo de Investigación en un programa de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.

"A por ti, no, vamos a ir a donde más te pueda doler, a por tus hijos. Sabemos muy bien dónde localizarlos [...] Cacho perra, muérete, hija de la gran puta. Ojalá te mueras tú, tus hijos y toda tu familia de un cáncer, cacho perra. Tramposa hija de perra, muérete. A tu hijo le voy a quitar la vida, sé dónde vives tú y tu amante Chanel, hijas de puta", le llegan a decir.

Miryam Benedited ha decidido denunciar lo ocurrido para evitar que sus hijos sufran algún daño. "Cuando recibes las amenazas no estás con tus hijos, no sabes si están en la puerta del colegio esperándoles. Realmente, eso me llevó a ponerme en contacto con la Policía [...] A nadie en su sano juicio se le ocurre amenazar a menores porque su canción favorita de Eurovisión no ha salido adelante", explica.

Entre las personas que ha denunciado, hay una que cada vez que publica contenido en Instagram le amenaza de forma sistemática. "Es una persona que no está bien", asegura.

Equipo de Investigación es testigo de cómo, durante la entrevista, Miryam Benedited recibe un estremecedor ataque vía redes sociales. "La puta hija de puta tramposa, ahí maten a tu familia de un tiro en la cabeza. Ojalá. Iba a bailar en tu tumba, hija de perra, con tus muertos", le dicen.

Por otro lado, la coreógrafa relata que tras la presión por el Benidorm Fest llegó a sufrir agorafobia: "Te encuentras con gente y sientes que quizá eran las personas que me habían escrito, que me habían insultado. Tu paranoia empieza en tu cabeza". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.