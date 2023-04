En Reino Unido, los odontólogos alertan de la moda de la 'sonrisa de Hollywood': limar todas las piezas dentales y cubrirlas con coronas. Equipo de Investigación consulta al respecto al odontólogo Francisco Ibáñez, que la tacha de "salvajada". "Lo que estoy viendo ahí es que han sacrificado un montón de tejido dental sano en una chica muy joven para colocar coronas en todos los dientes", resume el especialista, tras ver algunos vídeos de TikTok que se hacen eco de esta tendencia.

"Es una locura", insiste el dentista, que alerta de que el resultado son "sonrisas muy artificiales" o "teclas de piano": "A mí estéticamente no me gusta", considera el experto, que no obstante augura que "como todas las modas pasará". Puedes escuchar su análisis completo en el vídeo.