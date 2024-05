Equipo de Investigación entrevista a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, que en el vídeo sobre estas líneas explica cómo fueron los momentos en que su empresa entró en concurso de acreedores con una deuda total de más de 44 millones de euros.

El 'rey de la chatarra" asegura que debía dinero a "Hacienda, Seguridad Social y a otra gente que construyeron las naves". Asume que la culpa de aquello "era mía" y que, cuando entró el administrador concursal, las medidas que tomó para sacar liquidez fueron "no comprar, no gastar nada". "Si yo también hubiera hecho eso de no gastar nada, no hubiera hecho la mitad de las cosas que he hecho", afirma.

Al cabo de cinco años, la Justicia decreta la salida de Desguaces La Torre del concurso. El administrador llega a un acuerdo con los acreedores. El 'rey de la chatarra' asegura que actualmente "se ha pagado ya la mitad" de la deuda y detalla al programa que, cada tres meses paga 400.000 euros "solo a Hacienda".

Rodríguez también detalla que "luego se le paga a la Seguridad Social 61.000 euros" y que le han perdonado "el 50%": "Los concursos son así. Haces un plan de pago, un plan de viabilidad con una quita de un tanto por ciento. Si ellos lo aprueban, el concurso sale adelante y todo lo aprobaron", asegura.