La respuesta de la casera ilegal de varios pisos de la Cañada Real a Equipo de Investigación: "A laSexta ni los buenos días, yo soy de Vox"

Equipo de Investigación se desplazaba en 2021 a la Cañada Real y hablaba con algunos de sus vecinos para conocer la situación en la que viven de primera mano además de para descubrir cómo se gestaban los alquileres ilegales en esa zona. Uno de ellos era un conductor de Cabify, que aseguraba que se había mudado al barrio por la imposibilidad de alquilar en el resto de Madrid. "Vivo alquilado", reconocía. "Pago 450 euros", detallaba.

"No lo anuncian con carteles, pero aquí hay quienes hacen negocios con viviendas de las que no son propietarios", explicaba Glòria Serra. "Tú vas de aquí para allá y hay un montón de alquiler", indicaba una señora a la reportera, para después mostrarle el lugar en el que se gestionaban esos contratos ilegales.

Otro vecino aseguraba que había encontrado su casa a través de internet, aunque se negaba a contestar a más preguntas en presencia de las cámaras. "No quiero meterme en líos", se justificaba. "A mí no me gustaba nada estar aquí en un principio. Vine aquí porque no encontraba nada", confesaba.

Equipo de Investigación localizó a una de las falsas propietarias que se dedicaban al alquiler ilegal. Al presentarse como redactora de Equipo de Investigación, la mujer se negó a responder a una sola pregunta: "Con laSexta va a ser que ni los buenos días. No soy la dueña, yo soy de Vox".

Pero los arrendamientos irregulares eran solo una parte de la economía sumergida de la Cañada Real.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta vuelve a emitir este viernes.