Un repartidor que estuvo apunto de morir: "La noche del accidente la empresa falsó mi registro de horas"

Francisco Sánchez leyó en este reportaje de Equipo de Investigación de 2022 la sentencia contra un gran grupo de hostelería de Sevilla que le despidió de forma improcedente y que se vio obligado a readmitirle. El camarero había sido despedido tras denunciar sus condiciones de trabajo.

"Era un hartazgo generalizado de gran parte de la plantilla", afirmó Francisco, que destacó que estaban "contratados a 20 horas, trabajando 40": "Las horas extras no te las pagaban como horas extras, si un día no había trabajo te decían que te fueras a tu casa y no lo cobrabas y la nocturnidad no te la pagan". Francisco Sánchez contó que el empresario tenía "entre 10 y 11 denuncias" de compañeros: "Un compañero tuvo un accidente de moto repartiendo bastante grave".

La reportera de Equipo de Investigación charló con Juanma, el trabajador que había sufrido el grave accidente mientras trabajaba como repartidor para la misma empresa. "Estuve a punto de morir", explicó el hombre, que afirmó que llevaba "tres años de rehabilitación y operaciones" porque se partió muchos huesos. Juanma explicó que su empresa le tenía registrado solo la mitad de horas de las que trabajaba: "A lo largo de estos tres años no recibí ninguna llamada de la empresa".

Sin embargo, al hombre sí que le dijeron que la noche que sufrió el accidente "a un supervisor se le ordenó que falseara el registro de horas" para cuadrarlo con su horario. "Yo denuncié y ya me han indemnizado, pero a raíz del accidente se me ha reconocido una incapacidad que va relacionada con mis horas de trabajo", explicó el afectado, que destacó cómo estaba cobrando 200 euros cuando por las horas que había trabajado en realidad en esa empresa "debería cobrar 800".

