Equipo de Investigación puso el foco a principios del verano en el turismo masivo y los problemas que acarrea. La investigación llevó al programa hasta Barcelona, en particular a la zona de los búnkeres de El Carmel, convertidos en una de las zonas más visitadas por las vistas de la Ciudad Condal. Los vecinos, sin embargo, se mostraban hartos: "Molestamos en este decorado", ironizaba uno de ellos.

Este hombre relató ante las cámaras como habían llegado a reunirse en el mirador "hasta 2.000 'guiris' con fiestas organizadas por dos alemanes que montaban servicio de barra, plato de DJ, etc". "Lo sabía la Guardia Urbana y lo ha tolerado durante años", denunciaba el hombre, que explicó que, ante las protestas vecinales, el Consistorio acabó vallando el recinto. "Unas vallas de 1,6 millones de euros que instalaron porque no les dio la gana de requisar el alcohol a los guiris", apostillaba.

Las vallas, sin embargo, no acabaron con los problemas: "No tenemos 2.000 personas haciendo fiesta, pero tenemos a 500 alrededor de la valla cada noche, para alegría de los vecinos...", ironizaba el hombre, que denunciaba que los agentes "simplemente los mueven de sitio", pero "no verás a ninguno que le quite el alcohol ni que le diga nada": "Se ponen a beber al otro lado de la valla y delante de la Guardia Urbana, no sé por qué no van disfrazados de camarero", aseveraba.

Un segundo vecino explicó a Equipo de Investigación que, si bien "durante el día no hay problemas", la cosa cambia cuando cae la tarde: "Un 40 o 50% salta la valla y sigue el botellón", señalaba. De hecho, según relató, había sido agredido hasta en dos ocasiones por turistas ante su propia casa. "A mí me han pegado dos veces, aquí en la puerta de mi casa", contaba el hombre, que relataba así la primera agresión: "Abro la puerta y me encuentro a un tío aquí en la puerta con la chorra fuera, meando. Le digo '¿Qué haces?' y no me contestó, me dijo 'fuck you', 'pum' y me metió un puñetazo". Como consecuencia, detallaba, tuvieron que darle 11 puntos.

"La segunda vez me cogieron entre dos o tres me tiraron al suelo, me quitaron un móvil y me pegaron una de patadas en todo el cuerpo que no veas", agregaba el hombre, que permitió al programa acceder a su vivienda para ver una de las calles frecuentadas por los turistas. En ese momento había varios agentes de la Guardia Urbana, pero, según el vecino, esto no era lo habitual: "Es la primera vez que veo a la guardia urbana aquí", sostuvo el hombre, que se mostraba convencido de que la presencia policial se debía, precisamente, a la de las cámaras.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación emitido por primera vez en junio de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.