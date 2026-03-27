La reconstrucción del atropello mortal en la boda de Torrejón: "Hallamos armas blancas en los coches de las inmediaciones"

Los agentes cuentan que hallaron "restos de sangre de las víctimas" en la matrícula y en el paragolpes del coche del atropello. Tras ver el material de los fotógrafos del evento, dicen que "no había conflictividad ni tensiones".

Los agentes a cargo de la investigación del atropello mortal de Torrejón, en una boda, han hablado de cómo fue el paso a paso en el incidente que acabó con la vida de cuatro personas. "La inspección ocular nos dejó vestigios del vehículo que se desprendieron tras la colisión", cuentan.

"Se ve la defensa delantera del coche, donde consta la matrícula y partes del paragolpes que perdió. Contenía restos de sangre de las propias víctimas", expresan. Además, "una gorra y una zapatilla que según testigos podían pertenecer al autor de los hechos".

Los agentes hallaron, también, "armas blancas debajo de vehículos que se encontraban por las inmediaciones": "No pudimos acreditar que pertenecieran a algunas personas u otras":

En ese sentido, después de intervenir "varias tarjetas" de los fotógrafos del evento, hablan de que en dicho material vieron que la boda "se celebraba en un ambiente festivo familiar normal": "No había conflictividad ni tampoco tensiones que hicieran pensar que podía ocurrir algo en la boda".

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